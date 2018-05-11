Nusaybinli gençler Emre Aydın konseri ile coştu

Geleneksel 19 Mayıs Gençlik Festivali kapsamında ilk konserini Nusaybin ilçesinde düzenledi. Pop müziğin sevilen sanatçılarından Emre Aydın verdiği konserle Nusaybinli gençler ile bir araya geldi. Mitanni Kültür Merkezi Parkı içinde düzenlenen konsere Nusaybinli binlerce genç gelerek gönüllerince eğlendi.

Mardin’de gençlerin istediği şehri inşa ettiklerini belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bu bağlamda genç dostu projelere imza attıklarını dile getirdi. Yaman, “Büyükşehir Belediyesi olarak son 1 yıl içinde öncelik verdiğimiz konuların arasında gençlere has projeler yer aldı. Onların mutlu olması ve yaşadıkları şehirde istedikleri imkanlara kavuşabilmesi adına çalışmalar yaptık. Bölgenin en büyük gençlik merkezini hayata geçirmenin yanında bilgi evleri ve yeni gençlik merkezleri projelerini gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra gençlerimizin mutlu olabileceği programlar da hazırladık. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz gençlik festivali bu etkinliklerden sadece birisidir” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde birçok sanatçıyı ilçelerde gençler ile buluşturmak için harekete geçtiklerini kaydeden Vali Yaman, “Bunun ilk ayağını Nusaybin ilçemizde gerçekleştirdik. Pop müziğim sevilen ismi Emre Aydın ve gençlerimiz konserimizle bir araya geldi. Alanı dolduran gençlerimizi gördükten sonra bir kez daha mutlu olduk. İlçemizde güzel gelişmeler devam edecek. Bunun müjdesini bir kez daha vermek isterim” diye konuştu.