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27 Haziran 2018 10:28

Nusaybinli kadınlar meslek sahibi oluyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Mardin’in Nusaybin ilçe belediye başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Ergün Baysal’ın talimatları ile kadın ve aile hizmetleri birimi tarafından Nusaybinli kadınlar için yaz dönemi meslek edindirme kurs kayıtları başladı.

Nusaybinli kadınlar meslek sahibi oluyor

27 Haziran 2018 10:28


Terör nedeni ile yıllardır hizmet alamayan ilçede kadınların kendini geliştirmesi için Nusaybin Belediyesi tarafından meslek edindirme kursları açıldı. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal’ın himayesinde belediyeye bağlı kadın ve aile hizmetleri birimi tarafından gerçekleşen çalışmalar kapsamında Nusaybinli kadınlara farklı branşlarda iş imkanı ve kişisel gelişim sağlayan yaz kursları kayıtları alınıyor. Okuma-yazma, seramik, dikiş nakış, diksiyon, moda tasarım, bilgisayar ve Kuran-i Kerim kurslarıyla kadınlara kişisel gelişim ve meslek edindirme dalında başarı sağlanması bekleniyor. Nusaybinli kadınların talepleri doğrultusunda açılan kurslara kadınların ilgisi yoğun olurken çocuklar için okul öncesi odalarda eğitim verilerek çocuklar okula hazırlanıyor.




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