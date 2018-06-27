Nusaybinli kadınlar meslek sahibi oluyor

Terör nedeni ile yıllardır hizmet alamayan ilçede kadınların kendini geliştirmesi için Nusaybin Belediyesi tarafından meslek edindirme kursları açıldı. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal’ın himayesinde belediyeye bağlı kadın ve aile hizmetleri birimi tarafından gerçekleşen çalışmalar kapsamında Nusaybinli kadınlara farklı branşlarda iş imkanı ve kişisel gelişim sağlayan yaz kursları kayıtları alınıyor. Okuma-yazma, seramik, dikiş nakış, diksiyon, moda tasarım, bilgisayar ve Kuran-i Kerim kurslarıyla kadınlara kişisel gelişim ve meslek edindirme dalında başarı sağlanması bekleniyor. Nusaybinli kadınların talepleri doğrultusunda açılan kurslara kadınların ilgisi yoğun olurken çocuklar için okul öncesi odalarda eğitim verilerek çocuklar okula hazırlanıyor.