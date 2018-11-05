Nusaybinli şehit ve gazi yakını öğrenciler için İstanbul gezisi

Mardin'in Nusaybin Belediyesi ile kardeş belediye olan İstanbul Bağcılar Belediyesi, Nusaybin'deki şehit ve gazi yakını öğrencilere yönelik İstanbul gezisi düzenledi.

Nusaybin Belediyesi ile kardeş belediye olan İstanbul Bağcılar Belediyesinin destekleriyle sosyal etkinlikler kapsamında, Nusaybin'deki şehit ve gazi yakını öğrencilere yönelik İstanbul gezisi düzenlendi. Geziye 20 öğrencinin yanı sıra Nusaybin Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Kemal Aslan katıldı. 3 günlük gezi kapsamında, İstanbul Akvaryum Gezisi, Sultanahmet Camii ve Ayasofya Gezisi, Beşiktaş Askeri Müze, Miniaturk Gezisi, Engelliler Sarayı Gezisi, Tarihi Mısır Çarşısı ve daha bir çok görkemli ve tarihi yerler gezildi. Birçoğu evinden ilk defa uzaklaşan öğrenciler, katıldıkları boğaz turuyla İstanbul'un sahip olduğu güzelliklerin tadını çıkardı. Gezinin son günü İstanbul Boğaz turuyla tamamlandı.