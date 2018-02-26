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26 Şubat 2018 11:44

Nusaybinli wushucu Türkiye şampiyonu

Antalya’da 15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılıç anısına düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası’nda Nusaybinli sporcu şampiyon oldu.

Nusaybinli wushucu Türkiye şampiyonu

26 Şubat 2018 11:44


Antrenörler Mahmut Turgut ve Emine Deniz idaresinde 6 sporcuyla şampiyonaya katılan Nusaybin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Pılıng Spor Kulübü sporcuları çok büyük bir başarı elde etti. Yarışmaya minik yıldızlar kategorisinde katılan Muhammed Turab Turgut Türkiye şampiyonu oldu. İbrahim Halil Turgut da kendi klasmanında Türkiye ikincisi oldu. Büyükler kategorisinde mücadele eden İlhan Aydın Türkiye 8’incisi olma başarısı elde etti.



Başkandan hediye


Kaymakam Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Muhammed Turab Turgut ile ikinci olan İbrahim Halil Turgut’a ve büyükler kategorisinde Türkiye sekizincisi olan İlhan Aydın’a tablet hediye etti. Nusaybin’deki sportif faaliyetlerin yoğunluğunun memnuniyet verici olduğunu belirten Baysal, amatör spor kulüplerine verilen desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.




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