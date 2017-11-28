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28 Kasım 2017 14:43

Öğrenciler Kudüs’ten Mardin’e döndü

Mardin Valiliği ve Artuklu Üniversitesince düzenlenen Uluslararası Kudüs Sempozyumu’nda, çekilen kurada adı çıkan ve Kudüs’e gönderilen 32 öğrenci kente döndü.

Öğrenciler Kudüs’ten Mardin’e döndü

28 Kasım 2017 14:43


“Şehir ve Doku” projesi ve “Ecdadın izinde Kudüs’e” sloganıyla Yazar Ömer Lekesiz’in mihmandarlığında, Mescid-i Aksa, Kubbetüs Sahra, Hz. Yusuf Mağarası ziyaret ederek tarihi Kudüs sokaklarını keşfe çıktılar. 4 gün boyunca Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı gezen öğrenciler, burayı görmenin mutluluğuyla buradan ayrıldı. Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından karşılanan öğrenciler, memnuniyetlerini dile getirdi. Vali Yaman, “Şehir ve Doku ile Biz Anadoluyuz projeleri kapsamında yüzlerce öğrencinin ülkemizin çeşitli şehirlerine göndererek görmelerini sağladık. Bu kapsamda görülmesi ve korunması açısında önem verdiğimiz Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı da bu projelerimize dahil ettik. Bu gezileri önemsiyoruz. İnsani olarak gördüğümüz bu gezilere devam ettireceğiz” dedi.


Milletin inancına uygun çalışmaları önemsediklerini belirten Yaman, “Kudüs, Mescid-i Aksa gibi tarihi mekanları 4 gün boyunca gezen 32 öğrencimiz Mardin’e döndü. Öğrencilerimiz ecdadımızın ayak bastığı toprakları görmenin mutluluğunu yaşıyor. Öğrencilerimizin bu mutluluğu bizleri de memnun ediyor. Öğrencilerin, ecdadın bastığı toprakları görmeleri güzel. Bu milletin inancına, örf ve adetlerine uygun çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.




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