Öğretmenlerden Mardin gezisi

Mardin'in Derik ve Mazidağı ilçelerinde görev yapan eğitimciler kentin tarihi ve turistlik alanlarını gezdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 4 başlık 7 adım projesi kapsamında, Mardin'in kırsal mahallelerinde görev yapan öğretmenlerin şehri tanımaları için 'Misafirimiz öğretmenimiz' sloganıyla gezi programı düzenledi. Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da geziye katılan Derik Tavaşanlı İlkokulu, Düztaş İlkokulu, Şahvedi İlkokulu, Tepebağ İlkokulu, Kutluca İlkokulu, Sırt İlkokulu, Develi İlkokulu, Kutluca İlkokulu, Yukarı Mezra İlkokulu, Düztaş İlkokulu, Demir İlkokulu, Dumanlı İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Koçyiğit İlkokul ve Ortaokulu ile Mazıdağı Balpınar İlkokul ve Ortaokulu öğretmenlerini makamında kabul ederek, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman adına çeşitli hediyeler verdi. Öğretmenler, program kapsamında Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Fatih Başak ile de bir araya geldi.