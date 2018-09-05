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05 Eylül 2018 17:12

Okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve kırsal mahallelerde ki tüm okulları 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazırlıyor.

Okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

05 Eylül 2018 17:12


Bu kapsamda şehir genelinde bulunan yaklaşık bin 80 okul Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından her türlü haşereye karşı ilaçlanıyor. Öğrencilerin sıklıkla kullandığı mekanlar ile kapı ve pencereler dezenfekte ediliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, il genelinde bulunan okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırladıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak hizmeti ilçe ve kırsal mahallelere götürdüklerini belirten Vali Yaman, “Bir buçuk yılı aşkın süredir Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe ve kırsal mahallelerimiz arasında hiçbir fark görmeksizin çalışmaları her yere götürdük. Okulları tatil olmasıyla birlikte öğrencilerimiz için ‘Yaz Spor Okulları’ ile ‘Mahalleme Havuz Projesini’ hayata geçirdik. Burada binlerce öğrencimiz spor ve yüzme dersleri aldı” dedi.


Şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalleler deki okulları yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Yaman, “Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerimiz şehir genelinde ki binin üzerinde ki okullarda haşere karşı ilaçlama ile dezenfekte çalışması yapıyor. Bu çalışmalarımız hızla devam ediyor. Eğitim öğretim yılının başlamasıyla bu ilaçlama çalışmalarımız sona erecek. Yıl içerisinde de gerektiği taktirde bu çalışmamız devam edecektir. Öğrenciler için bir çok projeyi hayata geçirdik. Belediyenin imkanlarını artık bu şehrin çocukları, öğrencileri, engellileri, gençleri ve kadınları için kullanıyoruz ve bu şekilde devam edecek” diye konuştu.




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