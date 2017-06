Ölümü hatırlatmak için iş yerinde maket mezar sergiliyor

Bisen, bu yüzden bazı müşterilerinin dükkanına girmeye çekindiğini belirtti.

Merkez Artuklu ilçesinde bakkal işleten Ömer Bisen adlı esnaf, müşterilerine ölümü hatırlatmak için iş yerinde tahta ve topraktan yaptığı maket mezar sergiliyor. Üzerinde, “Ruhsuz adamın ruhuna iki Fatiha” yazan mezar, bakkala giren müşterilerin dikkatini çekiyor. 35 yıldır bakkal işlettiğini anlatan Bisen, “Ölümü hatırlatmak için maket mezar yaptım. Buradaki amacım ölümün bizi nerede ve nasıl beklediği belli değil. İyisi mi biz onu her yerde beklemeliyiz ve hatırlamalıyız” dedi.

Her Müslüman’ın cennet ve cehenneme inanması gerektiğini anlatan Bisen, “Cehennemden kurtulmak, cennete girmek isteyen akıllı kimse ölüme hazırlıklı olması gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz, ‘Akıllı kimse, kendisini her an hesaba çekip, ölümü hatırlayıp, hazırlanan kimsedir’ diye buyuruyor. Ölüme hazırlanmak, onu sık sık anmakla olur. Ben de sevgili peygamberimizin bu sözlerini kendime düstur edinerek, kendi ellerimle yaptığım bu mezar maketini 15 yıldır dükkanım da müşterilerimin görebileceği bir yerde sergiliyorum. Dükkanıma gelen müşterilerim, içeri girer girmez ilk önce tezgahın üzerinde duran maket mezar dikkat kesiliyor. Bazı müşterilerimiz çok iyi karşıladı. Bazı müşterilerin de korku içerisinde dükkana girmediği oluyor” diye konuştu.