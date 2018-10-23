Ömerli'de acil ve yataklı servisleri yenilendi

Mardin'in Ömerli İlçe Devlet Hastanesinde vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti verilebilmesi için servislerde revizyona gidildi.

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve Kamu Hastaneleri ve Personel Destek Hizmetleri Başkan ve yardımcılarıyla beraber hastaneye ziyarette bulunarak, İlçe Devlet Hastanesi'nde Acil ve Yataklı Servislerinin yenilenmesini yerinde inceledi. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, “Ömerli ilçemizde en az 35 bin vatandaşımıza daha önce E2 grubu Ömerli İlçe Devlet Hastanesi çatısı altında aile hekimleri ve fedakar sağlık çalışanlarımız hizmet vermekteydi. Ömerli İlçe Devlet Hastanesi Kurumumuzun önerisi ve Bakanlığımızın onayı ile 16 yataklı E1 statüsü kazanmıştır. Şu an dahiliye hastalıkları uzmanı ve çocuk hastalıkları uzmanı olmak üzere iki uzman hekimimiz Ömerli İlçe Devlet Hastanemizde hasta kabulü yapmakta ve hizmet vermektedir. 16 yatak olarak yenilenen yatan hasta servisimiz mevcut şu anda. Başta Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı ile diğer başkanlarımız ve Ömerli İlçe Devlet Hastanesi Yönetimi ile bir yol haritası çizilmiştir. Öncelikli olarak yeşil alan, sarı alan, kırmızı alan ayrımının tam anlamı ile yapılması, pansuman ve enjeksiyon odası, kırmızı alanın izole hale getirilmesi, müşahede odalarının dizaynı, acil laboratuvarının yeniden düzenlenmesi, travma odasının yeniden revize edilmesi, bekleyebilecek hastalar için yeşil alan polikliniklerinin oluşturulması, bekleyemeyecek kritik hastalar içinse doktorların muayene edebileceği sarı alan muayene alanın oluşturulması, mesai kaydırma polikliniklerinin oluşturulması, çocuk acil muayene odası ve müşahede odası revizyonu kararları alındı. Hastanemiz acil servisinde daha kaliteli ve konforlu hizmet sunulmaya devam edilmektedir” dedi.