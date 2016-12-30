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30 Aralık 2016 16:16

Onar, emniyet personeline hediye verdi

Onar, emniyet personeline hediye verdi

30 Aralık 2016 16:16

Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Emniyet Müdürlüğü KOM toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve yeni bebeği olan personeli tebrik ederek, hediye verdi.
Personelin sevincine ortak olup, yalnız olmadıklarını hatırlatmayı amaçladıklarını söyleyen Emniyet Müdürü Hasan Onar, "Çocuğu olanlara ’Allah analı babalı büyütsün’ diyorum. Yeni evlenen kardeşlerimize de mutlu bir hayat diliyorum. Biz de Mardin Emniyet Müdürlüğü olarak kendi aramızda dayanışma sergilemek amacıyla çam sakızı çoban armağanı sosyal fonumuz altında böyle bir uygulamada bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde onların yanında olduğumuzu ve kalbimizin onlarla birlikte attığını göstermek istedik. Dayanışmayı artıran bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.
Onar, daha sonra emniyet personeli 30 kişiye hediye verdi.



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