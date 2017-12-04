Kızıl, tasarlamaya başladığı mekanik elleri, test aşamasını tamamladıktan sonra elleri olmayan çocuklar için ücretsiz üretecek. Kızıl, “Yapacağım mekanizmalarla engelli çocuklar oyuncaklarını tutabilecek ve kendilerini süper kahraman gibi hissedecek” dedi.

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Kızıl köyünde ikamet eden 22 yaşındaki Hasan Kızıl’ın hayatı, aracının motoruna sıkışan kedinin ayaklarının ezildiğini görmesiyle değişti. Bu durumdan etkilenen Kızıl, yüzlerce engelli hayvan için yürüteç yaparak, hayata tutunmalarını sağladı. Yakın bir zamanda ise sokakta oynayan bir çocuğun ellerinin olmadığını fark eden Kızıl, bu kez kolları, engelli çocuklar için sıvadı. Mekanik el tasarlamaya başlayan Kızıl, işin üstesinden gelirse bunları da engelli çocuklara ücretsiz olarak verecek.

“Engelli çocuktan etkilendim”

2,5 yıldır engelli hayvanlar için ücretsiz yürüteç ve protezler tasarladığını anımsatan Kızıl, yeni projesinin çocuklar için olduğunu belirtti. Yolda yürürken yakar topu oynayan çocuklar arasında bir eli olmayan kız çocuğunun topu kavrayamadığı için elinden düşürdüğünü fark ettiğini ve bu duruma çok üzüldüğünü anlatan Kızıl, “Eksik bir şeyler olduğunu fark ettim ve artık neden çocuklar için bir şeyler yapmadığımı düşürdüm. Bana hediye olarak 3D printer verilmişti. Bununla çocuklara mekanik el yapmayı düşündüm. Bunu eller takıldığı zaman çocuklar su kabını, şişesini, bardağını her şeyi alabilecek” dedi.

“Kendilerini süper kahraman gibi hissedecekler”

Tasarımlarını PLA adı verilen doğan ve cilde uyan bir plastikten yaptığını aktaran Kızıl, “Çünkü çocuklar her şeyin en iyisini hak ediyor ve doğal bir plastik kullanmayı tercih ettim. Renkli yapma sebebim çocuklara protezlerini sevdirmek. Hem engelleri yok oluyor hem de süper kahraman gibi hissedecekler. İstedikleri her şeyi alabilecekler. Bunu geliştirmeye devam edeceğim. İlerde kol ve ayaklar da yapmayı planlıyorum” diye konuştu.

“Tamamen ücretsiz vereceğim”

Projesine, engelli nüfusunun fazla olması nedeniyle Mardin’de başladığını dile getiren Kızıl, “Geçen engelli bir çocuğa verdim tasarladığım eli. O an kaybettiğini geri kazanır bir his geldi ona. Hemen su şişesini ve elimdeki telefonu almıştı ve kendini süper kahraman gibi hissetmişti. Bunlar tamamen ücretsiz olacak. Çünkü çocukların o anki mutluluğunu görünce aşırı mutlu oluyorum ve bunun parayla olmayacağını düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.