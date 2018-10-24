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Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giren bir araç alev aldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giren bir araç alev aldı. Yangın, istasyon görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Olay, dün Kızıltepe Devlet Hastanesi karşısında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, istasyona yakıt almak için giren özel bir şirkete ait 34 UY 9825 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracın motor kısmında dumanların çıktığını fark eden sürücü ve akaryakıt istasyonu görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, itfaiye ekipleri ve istasyon görevlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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