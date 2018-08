(Özel) Devlet desteğiyle doğal bal üretiyor

Midyat ilçesinde 250 arı kovanı bulunan Selahattin Altınışık, devlet destekli hem arı yetiştiriyor hem de bal üreterek kendi geçimini sağlıyor. Narlı Mahallesi’nde ikamet eden Selahattin Altınışık, devlet destekli kurduğu bahçesinde aile fertlerinin de desteği ile 11 dönüm arazi üzerinde 250 kovan arısı barındırıyor. Altınışık, buradan Türkiye’nin her yerine ve Avrupa ülkelerine bal gönderiyor. Doğal ve katkısız balın kilosunu 150 TL’ye satışa sunan Altınışık, süzme balı ise 100 TL’ye satıyor. Yılda ortalama 400-500 kilogram bal elde ettiğini dile getirdi. Genç çifti Altınışık, "Arılarım yılda 1 defa bal veriyor, uzun yıllardır bu işi yapıyorum, bir arı kovanının içinde ortalama 10 bin arı bulunuyor, arı besleyip yetiştirdiğim gibi elde ettiğimiz doğal balı da satışa sunuyorum“ dedi.

Bu yıl 60 arı kovanı sattığını belirten Altınışık, “Onların her şeyi ile bire bir ilgileniyorum, tıpkı ailemizin birer bireyleri gibi arılar bebekler gibi hassastır, siz onlara bakarsanız, onlar da size bakar yoksa kısa sürede telef olurlar. Şu an bizim köyde, biz kendi arılarımızı kurduk arı besliyoruz, hakiki bal üretiyoruz. Senede bir defa açıyoruz. Şimdi de hasadını yapıyoruz. Ortalama bal seneye bağlıdır, bal olduğu sene 400-500 kiloya kadar çıkıyor. Bal olmadığı sene 50 kiloda çıkmıyor. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, Tarım kırsal kalkınmadan, 250 kovan, 1 traktör yüzde 50 hibe ile aldık. Bu şeylere göre de biz kendi arılarımızı çoğalttık. Balımız her yere gidiyor, genellikle toptancılarımız Kızıltepe’dendir. Gelip balı toptan alıyorlar bazıları, Avrupa’ya, Almanya’ya, İsveç’e, İstanbul’a gönderiyoruz. Türkiye’nin her yerine kargo ile gönderiyoruz’’ diye konuştu.

Bal üreticisi Ramazan Akgöl ise arıdan başka hiç bir şeyin doğalının kalmadığını söyledi. Akgül, “Zaten hiç bir şeyin doğalı kalmamış, bir tek arının doğallığı kalmış o arıyı da insanlar bozmadığı sürece, çünkü çoğu balcılar var arı üretiyor ama şekerle, kekle besliyorlar. Burada biz doğal bal üretiyoruz. Kendi arılarımız çiçeklerden besleniyor, her hangi bir katkı maddesi vermiyoruz" ifadelerini kullandı.