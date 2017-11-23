(Özel haber) Görmeyen gözleriyle öğrencilere yol gösteriyor

Midyat ilçesine bağlı Çalpınar Mahallesinde okul idareciliği yapan görme engelli öğretmen hem öğrencilere hem de vatandaşlara örnek oluyor. 14 yıllık memur olan Üçpınar, 11 yıldır öğretmenlik yapıyor. Mahalle sakinleri tarafından örnek alınan Mehmet Üçpınar, öğrencilere aşıladığı okuma sevgisi nedeniyle öğrenciler büyük bir hevesle eğitimlerini yapıyor. Sabahları köye servisle gelip akşamları evine dönen Üçpınar’dan çok memnun olduklarını belirten veliler, öğretmenin öğrencilerin eğitimini hiç aksatmadığını söyledi. Çalpınar İlkokulu Müdürü Mehmet Üçpınar, 24 Kasım Öğretmenleri Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin ve eğitim camiasının günlerini kutladığını söyledi. Üçpınar, "14 yıldan beri Milli Eğitim Bakanlığında devlet memurluğu, öğretmenlik ve idarecilik görevlerini yürütüyorum. İki buçuk yıldan beri de Midyat Çalpınar mahallesinde idarecilik yapıyorum. Bundan sonraki süreçlerde de Allah izin verirse idarecilik görevlerime devam edeceğim. Doğuştan yüzde 95 görme kaybım söz konusu, ama bu beni hiçbir zaman yıldırmadı, hiçbir zaman geri plana atılmama engel olmadı. Tam tersine bana ayrı bir güç, ayrı bir mücadele alanı açmış oldu’’ dedi.

Görme engelli olmasına rağmen azimle çalışmalarını sürdüren Mehmet Üçpınar’ın bu azmi öğrencilere de ışık oldu. Çalpınar Mahallesi sakinlerinden Halil Acar, "Üçpınar okul müdürümüze çok teşekkür ederiz. 2 buçuk yıldır burada, bize ve öğrencilerimize çok büyük katkısı oldu. Azmiyle hem bize örnek oldu, hem de öğrencilere yol gösterdi" diye konuştu.