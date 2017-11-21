(Özel haber) Güneydoğu’nun en teknolojik kütüphanesi Mardin’de

Güneydoğu’da en son teknoloji kullanılarak kurulan kütüphanede, Türkiye’de ilk kez uygulanan kitap iade istasyonu da mevcut. 24 saat açık olan kütüphanede öğrenciler için özel tasarlanmış çalışma odaları, engelli dostu bir kütüphane olmasının yanı sıra öğrencileri evinde hissettirecek salonları da mevcut. 3 katlı kütüphanede öğrenciler için özel tasarlanmış cep sinemaları, dijital veri tarama ve aktarma cihazları, özel DVD arşiv odası ve büyük arşivi ile Mardin’de bilgi açlığını kapatacak bir tesis ile hizmet veriyor. Yeni neslin teknolojiyi kullanarak eriştiği bilgiler ile unutulmaya yüz tutan kütüphanelere Mardin Artuklu Üniversitesi dev bir tesis ile teknolojiyle iç içe bir kütüphane kurarak öğrencilerin dijital ortamda ve yeniden kitap karıştırarak bilgi edinmesine katkı sağlayacak. Öte yandan 3 katlı kütüphanede tarihçiler, edebiyatçılar için ayrı tasarım ve bölümler oluşturulurken öğrenciler için hazırlanmış cep sinema salonları ve çalışma odaları da mevcut.

2008 yılında kurulan ve Artuklu Üniversitesi akademik eğitimlerini sürdüren ve üniversite öğrencilerinin 24 saat hizmet alabileceği Güneydoğu’nun en teknolojik şartlara sahip kütüphanesini Mardin’e kazandırdı. Bin öğrencinin aynı anda hizmet alabileceği kütüphanede özel çalışma odaları, dijital veri tabanı ve binlerce kitabın yer aldığı 3 katlı kütüphane de öğrenciler hem teknolojik veri tabanını kullanabilecek hem de kitapları, ansiklopedileri karıştırarak aradığı bilgiye erişebilecek.

Rektör’den öğrenciler için 17 bin 500 kitap bağışı

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine kütüphane ve gençlerin okuma alışkanlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, üniversite kampüsü içine kurulan kütüphane için kendine ait 17 bin 500 kitabı bağışladığını belirterek, kütüphanenin en son teknolojiyi kullanarak hazırlandığını kaydetti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça yapılan bağışlarla birlikte 100 bin kitabın kütüphane bünyesinde yer aldığını kaydederek, “Kütüphanemiz bu sene faaliyete geçmiş oldu. 2008 yılından buyana açılan üniversiteler içerisinde en iyi elektronik donanım ile hazırlanmış bir kütüphane oldu. Mevcut olan kitaplarımız ve öğrencilerimizin ilgisi her geçen gün artmaktadır. Özelikle kütüphanemizin fevkalade bir bina ile okuma salonları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ayrılan mekanlar ve yönetim birimleri ile birlikte son yılların en donanımlı kütüphanesi oldu. Son yıllarda kitap okumaktan ziyade gençlerin internet ve sosyal medyadan bilgi edinmek istemesi son derece elim bir vaziyettir. Bilgi kitaptan okunur. Bilgi özellikle sosyal medya ve internet üzerinden edinildiğinde çok doğru ve gerçekçi olmayabilir. Sosyal medyaya yansıyan bilgiyi kaynak olarak kabul edemeyiz. Kaynak kitaptır. Öğrencilerimizin kitap okumaya, araştırmaya yönelmesi gerekmektedir. Okuma eksikliği kütüphanelerde giderilir. Kitapları, bizzat kitaplara dokunarak, okuyarak gerekli donanıma sahip olunabilir. İnsanlarımız kitaptan uzak kaldıkça mahrumiyetleri artacak bilgi eksiklikleri nesilden nesile gittikçe artarak devam edecektir” dedi.

“Dijital arşiv önemli ama en verimli okuma kitaptan olur”

Verimli okumanın kitaptan sağlanabileceğini dile getiren Ağırakça, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mevcut kitap arşivimiz dijital ortama da aktarılmıştır. Dijital veri tabanı ile öğrencilerimiz tabii ki teknolojiyi kullanacaklar ama kitap, benim kanaatim bizzat kitaba dokunarak o zevk alınır. Ben 55 yıldır okuyorum. Okuduğumuz romanlardan tutun, fikir kitaplarına kendi alanımız ile ilgili kendi kaynaklarımız onlarca kitap. Örneğin İbnül Esir’in El-Kamil Fi’t Tarih eserinin 12 ciltini ben baştan sona okudum. Bu bir kaynak eser. Bunun gibi onlarca hacimli ciltler. Onlarca cilt redaksiyon yaptım. Bunların hepsi ayrı bir zevk veriyor. Okurken yaşadığınızın farkına varıyorsunuz. Yeni bir şeyler öğrendikçe hiçbir şey bilmediğinizi fark ediyorsunuz” diye konuştu.

Türkiye’de ilk kitap iade istasyonu

Kütüphane Daire Başkanı Hilal Ağalday, Türkiye’nin en gelişmiş teknolojisi ile öğrencilere ev sahipliği yapacaklarını belirterek, “Kütüphanemiz 11 bin 600 metrekare alana kuruldu. Ferah bir ortamda öğrencilerin kendilerini sıcak bir yuvada hissedecekleri bir ortam oluşturduk. Teknolojik açıdan ilkleri kullandık. Kitap iade istasyonumuz Türkiye’de bir ilk olma özelliğine de sahip. Bilgisayar laboratuvarları mini cep sineması da mevcut farklı bir kütüphane olmasını istedik” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin tercihi kitaplara dokunarak öğrenmek

Öğrencilerden Hüseyin Ergül üniversitenin kütüphanesinden faydalanarak sınavlara hazırlandığını ifade ederek, “Kütüphaneyi faydalı buluyoruz ve bizim için avantajlı. Konfor açısından bayağı rahat bir kütüphane. İlerleyen teknolojiyi kullanıyoruz. Ama kitaptan okuyarak daha akılda kalıcı bilgiler ediniyoruz” dedi.

Tıpta uzmanlık sınavlarına hazırlanan Doktor Emrah, "Mardin’de tek kütüphane olduğu için internet ve kitap olanakları ile burada çalışmayı daha verimli buluyorum. Hem teknoloji hem kitap bir arada. Arşiv konusunda yeterli olduğunu düşünüyorum. Kitaptan okumak daha verimli ama internetten faydalanmak gerekebiliyor. Kütüphanede çalışmak daha verimli çünkü etrafımızdaki herkes ders çalışıyor ve daha rahat konsantre olabiliyorsunuz” diye konuştu.