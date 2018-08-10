Vatandaşlar, terörle mücadelede devlete destek vermek amacıyla güvenlik korucusu olmak istediklerini söyledi.

Midyat merkez ve mahallelerinde vatandaşlar korucu olabilmek için belgelerini hazırlayıp jandarma komutanlığı önünde sıraya girdi. Kayıt süresi 5 iş günü olan alıma 4 günde 513 başvuru yapıldı. Vatandaşlar, Midyat’ta güvenlik korucusu olmak ve bölücü terör örgütüne karşı savunma hattı oluşturmak için gerekli belgeleri hazırlayıp, Midyat ilçe Jandarma Komutanlığını önünde sıra bekleyip kayıt yaptı.

Güvenlik korucusu adayı Ahmet Akbulut, terörle mücadelede devletin yanında olmak istediğini söyledi. Akbulut, "Devletimin yanında olmak istiyorum, Vatandaşımı korumak istiyorum. Askerlikten yeni geldim, Diyarbakır ve Bilecik’te askerlik yaptım. Şimdi burada korucu alımı olduğu için başvuruya geldim. Kendi memleketimde güvenlik korucusu olmak istiyorum" dedi.

Güvenlik korucusu adayı Faruk Şahin ise bebek katili teröristlerle kanının son damlasına kadar mücadele etmek istediğini söyledi. Şahin, "Ben bir Türk vatandaşı bireyi olarak, devletimin yanında olmak istiyorum. Bölücü terör örgütleri (BTÖ) masum çocukları katlediyorlar, artık buna bir dur dememiz lazım devletimizin yanında olmamız lazım’’ şeklinde konuştu.

Kaymakam Hüseyin Tekin ise ihtiyaçtan dolayı 83 güvenlik korucusu alımı yapıldığını söyledi. Kaymakam Tekin, "Şunun altını çizmeliyim ki özellikle, güvenlik korucularımız da askerimiz, polisimiz gibi halkımızın güvenliği konusunda, can siper olarak çalışan bir birimimizdir. Midyat ilçemizde de yaklaşık 83 güvenlik korucusu ilave istihdam edilmesi planlanmakta, bunun neticesinde de bugünkü sayı hakikaten göğsümüzü kabartmıştır. Bu sayının çok daha yukarıya çıkmasını da bekliyoruz. Özellikle son yıllarda güvenlik korucularımızın, gerek çalışma şartları gerekse ekonomik durumlarının daha iyi hale getirilmesi açısından da bakıldığında sön dönemde hakikaten popüler olma yolunda hızla ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.