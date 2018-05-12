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12 Mayıs 2018 19:12

Patlamada ölen çocuğun cenazesi morga kaldırıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde moloz yığınları arasında bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Hogir Kayran’ın cenazesi Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Patlamada ölen çocuğun cenazesi morga kaldırıldı

12 Mayıs 2018 19:12


Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatmaya giden Hogir Kayran, Yenişehir, Fırat, Dicle ve Abdülkadirpaşa Mahallesi’nden gelen yıkık evlerin içinde bulunduğu moloz yığınlarını kurcalarken bulduğu bir cisimle oynadığı sırada patlama meydana geldi. Yenişehir Mahallesi İpek Yolu üzeri Sanayi karşısında bulunun moloz yığınında meydana gelen patlamada 11 yaşındaki Hogir Kayran ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ambulansları ile Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayın tanıklarından Musa Kaygusuz, ses ile patlamayı fark ettiklerini söyledi. Kaygusuz, "Karşı Şantiyede çalışıyoruz zaten güm diye bir ses geldi; hemen çıktık baktık dışarıya zaten dumanlar falan çıkıyordu. Dumanlar dağıldığında çocuğun tişörtünü gördük, kırmızı parlıyordu. Geldik baktık ve çocuk yaralı olarak yerde yatıyordu. Hemen sağlık ekiplerine haber verdik. Olaydan sonra akrabaları falan geldi. Çocuk burada hayvan otlatıyordu sanırsam, çünkü o sırada burada hayvanlar vardı. Birde sopası ile birlikte burada yatıyordu’’ dedi.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Hogır Kayran’ın cenazesi otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




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