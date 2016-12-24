PKK propagandası yapan şahısların evinde FETÖ dokümanları çıktı

Mardin’in Savur ilçesinde PKK propagandası yapan şahısların evlerinde yapılan aramalarda mühimmatların arasında FETÖ’ye ait dokümanlar çıktı.

Mardin Valiliği yaptığı açıklamada, "Sosyal medya aracılığı ile PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahsa ait 2 ayrı evde yapılan arama sonucunda 2 şahıs Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Yapılan arama sonucunda FETÖ terör örgütüne ait 5 cd, 34 adet çeşitli fotoların olduğu cd, 1 ruhsatsız av tüfeği, 46 av tüfeği fişeği, 54 kuru sıkı fişeği, başkasına ait eski tarihli korucu kimliği, örgütsel kitap ve doküman, 1 diz üstü bilgisayar, 4 bilgisayar kasası, 1 harici hard disk, Savur Belediyesi çalışanı olduğunu gösteren seminer katılım kartı ve 1 adet boş ak-47 fişeği bulunmuştur" denildi.