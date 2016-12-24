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24 Aralık 2016 20:07

PKK propagandası yapan şahısların evinde FETÖ dokümanları çıktı

PKK propagandası yapan şahısların evinde FETÖ dokümanları çıktı

24 Aralık 2016 20:07

Mardin’in Savur ilçesinde PKK propagandası yapan şahısların evlerinde yapılan aramalarda mühimmatların arasında FETÖ’ye ait dokümanlar çıktı.
Mardin Valiliği yaptığı açıklamada, "Sosyal medya aracılığı ile PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahsa ait 2 ayrı evde yapılan arama sonucunda 2 şahıs Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Yapılan arama sonucunda FETÖ terör örgütüne ait 5 cd, 34 adet çeşitli fotoların olduğu cd, 1 ruhsatsız av tüfeği, 46 av tüfeği fişeği, 54 kuru sıkı fişeği, başkasına ait eski tarihli korucu kimliği, örgütsel kitap ve doküman, 1 diz üstü bilgisayar, 4 bilgisayar kasası, 1 harici hard disk, Savur Belediyesi çalışanı olduğunu gösteren seminer katılım kartı ve 1 adet boş ak-47 fişeği bulunmuştur" denildi.



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