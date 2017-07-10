Plaj Hentbol Turnuvasında Mardin farkı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbol Turnuvası’nda Mardin rüzgarı esti. 1903 Mardinspor bayan hentbol takımı, 35 takımın katıldığı turnuvada 2’nci kez şampiyon oldu. Türk Hentbolunun ekol ismi Prof. Dr. Yaşar Sevim adına düzenlenen turnuvada takımlarının şampiyon olmasının Mardin’in tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirten Kulüp Başkanı Kadir Kerimoğlu, “İki yıldır katıldığımız bu turnuva da üst üste şampiyon olup kupayı Mardin’e götürüyoruz. Mardin’imizi en güzel şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Mardin’in hentbolun yükselen bir değeri haline geldiğini gösterdik. Bundan sonra da hentbolda hem salon hem de plaj kategorilerinde hedeflerimizi yükselteceğiz. Türkiye şampiyonluğundan sonra Kıbrıs’ta düzenlenecek uluslararası alanda sadece Mardin’i değil ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmek için kolları sıvadık. Takımıma güveniyorum umarım daha nice başarılara beraber imza atacağız” dedi.