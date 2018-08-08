Polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobilden kuru sıkı tabanca çıktı

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi eski Hastane Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 47 PJ 792 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü aracıyla kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu şüpheli otomobil, 47 PH 064 plakalı araca çarptıktan sonra durabildi. Polis, sürücüyü gözaltına aldı. Polis ekipleri otomobil çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra Olay Yeri İnceleme Ekipleri de otomobil üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede otomobil içerisinde kuru sıkı tabanca ve 16 adet patlamamış havai fişek, şarjör ve 13 adet fişek ele geçirdi.

Otomobil çekici yardımıyla yediemin parkına çekilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.