Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 11:07

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobilden kuru sıkı tabanca çıktı

Mardin’de devriye gezen polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobilde kuru sıkı tabanca ve çok sayıda havai fişek çıktı.

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobilden kuru sıkı tabanca çıktı

08 Ağustos 2018 11:07

Araç sürücüsü gözaltına alındı.


Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi eski Hastane Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 47 PJ 792 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü aracıyla kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu şüpheli otomobil, 47 PH 064 plakalı araca çarptıktan sonra durabildi. Polis, sürücüyü gözaltına aldı. Polis ekipleri otomobil çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra Olay Yeri İnceleme Ekipleri de otomobil üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede otomobil içerisinde kuru sıkı tabanca ve 16 adet patlamamış havai fişek, şarjör ve 13 adet fişek ele geçirdi.


Otomobil çekici yardımıyla yediemin parkına çekilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç