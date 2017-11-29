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29 Kasım 2017 16:36

Polisten, polisliği sevdiren etkinlik

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lise ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilere yönelik, polislik mesleğini sevdirmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Polisten, polisliği sevdiren etkinlik

29 Kasım 2017 16:36


Mardin’in Artuklu ilçesinde Mehmet Akif Nuhoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Altınova İlkokulu ve Cahit Zarifoğlu Ortaokulu öğrencilerini ziyaret eden Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meslekleri hakkında öğrencilere bilgi verdi. Polislik mesleğinin toplumdaki önemine değinen polisler, öğrencilerin polislerin kutsal bir görevi yerine getirerek toplumun huzurunu sağlamak için gece gündüz görevi başında olduğunu anlattı. Polisin masum ve suçu olmayan hiç kimseye müdahale etmediğini anlatan polisler, polisten suçu olanların korktuğunu ifade etti.


Etkinlikte, okul çevrelerinde çocukları uyuşturucudan korumak için görev yapan motosikletli Yunus ekipleri ise, öğrenciler için özel bir gösteri yaptı. Polis köpeklerinin şovu ise öğrencilerin alkışını aldı.




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