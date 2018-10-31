Prof. Dr. Esin Şenol'dan "aşıda bilgi kirliliği" uyarısı

Dr. Esin Şenol, Türkiye'de 23-24 bin civarında aşı reddinin oluştuğunu ifade ederek, “Bir kere çocukluk çağı aşılaması dediğimiz bir takvim var Türkiye'de ve mümkün olduğunca 3 tane daha aşının alınmasını hedefliyor ve planlanıyoruz” dedi.

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, aşı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şenol, aşıyla ilgili büyük bir bilgi kirliliği söz konusu olduğunu ifade ederek, “Aşıyı reddedenler artıyor. 23-24 bin civarında bir aşı reddinden söz ediyoruz ve bunun aşıyı yaptırmış olanların da sağlığını tehdit eder duruma geleceğine inanıyoruz. Dolayısıyla aynı Fransa gibi, Avrupa ülkeleri gibi, bunu bir zorunluluk kılmanın gerekliliğine inanıyoruz. Çünkü siz bir topluluğa girdiğinizde kendi başınıza verdiğiniz o kararın sonuçlarını diğer o toplulukta bulunan herkesin yaşayacağını, bütün okul çocuklarının, kreş çocuklarının yaşayacağını bilmeniz gerekiyor. Aşı altında toplumsal bir sorumluluk ve dediğim gibi aşı ile ilgili çeşitli hurafeleri dile getirmek ve aslında bir zamanlar ‘dünya düzdür' diyenleri bana anımsatıyor. Hiçbir temeli yok ve gerçekten alarm verici boyutlara ulaşmakta ama bunun önlemlerini alacak durumda. Hem merkezi otorite, hem bakanlık hem de bizler bunun önünü alacak durumdayız diye düşünüyoruz” dedi.

"Üç yeni aşı daha yapılmalı"

Türkiye'de çocukluk çağı aşılaması dedikleri bir takvim olduğunu belirten Şenol, üç tane daha aşının alınmasını hedeflediklerini dile getirdi. Şenol, "Mümkün olduğu kadar dünyadaki oranları yakalayan çok güncel bir aşılama programı oranında önerilen bütün aşılamaların yapılmasını ve buna ek olarak da ayrıca meningogok aşısı, beta virüs aşısı, human papillomavirus aşısı gibi aşıların yapılmasını istiyoruz. Ve biliyorsunuz beş yaşına kadar çocuklarda çok ağır seyrediyor, onun için bu bize dünyada grip pandemisi sırasında yapılan tespitlerden kalan çok önemli bir bilgi. Dolayısıyla mutlaka 6 ay ile 5 yaş arası çocukların da grip aşısını mevsimsel olarak yaptırmasını istiyoruz” diye konuştu.

"Sağlıklı yaşamanın 16 kuralından birisi aşılanmaktır"

Türkiye'de çocukluk çağı aşılamasında çok iyi oranların yakalandığını söyleyen Prof. Dr. Şenol açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu aşı reddi 23 binlere ulaşan aşı. Reddi dışında Türkiye genelinde yüzde 97-98 gibi rakamlar duyacaksınız. Bizim soruşturmamız erişkin bağışıklaşmasında, erişkinler kendilerinin artık çocuklukta yapılan aşılar nedeni ile bir daha enfeksiyona sıkıntısız olduklarını düşünüyorlar; oysa dünyada çok gelişen ülkelerde, batı Avrupa'da bile enfeksiyon ölümleri birinci sırada. Bunu hatırlatmak istiyorum. Üstelik enfeksiyon duyarlılığı artan bir erişkin grubu ile karşı karşıyayız. Hemen aklımıza ne geliyor, yaşlanan nüfus geliyor. Yaşlanan nüfus yeniden çocukluk çağı bağışıklığına dönmüş, bağışıklığı desteklenmesi gereken grup. Onları fonksiyonel yaşatmak istiyorsak sağlık sistemine, kendilerine ve yakınlarına bir yük olmaktan çıkartmak istiyorsak aşılanmalarını mutlaka hatırlatmalı ve yaptırmalıyız. Sağlıklı yaşamanın 16 kuralından birisi aşılanmaktır.”