Proje başvuruları açıklandı

Taşınmaz yapıların ve kültür varlıkların onarımına ilişkin yazılı açıklama yapan Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, Mardin tarihi evleri için bugüne kadar müdürlüklerine ulaşan her konu ve problemlerin giderilmesi için çok hassas ve titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydederek, “15 Temmuz 2005 tarihli ve 25876 sayılı resmi gazetede yayınlanan, taşınmaz ve kültür varlıklarını onarma ve yardım yönetmeliği gereğince toplamda, 60 yapı proje uygulaması için 2 milyon 735 bin TL, 99 yapı proje yardımı için ise 1 milyon 972 bin 792 TL harcanmıştır. Gerçek kişiler için proje ve proje uygulaması yardımı müracaatlarını müdürlüğümüze yazılı bir şekilde sunmaları durumunda müdürlüğümüz tarafından gerekli çalışmalar başlatılacaktır. Çok mirasçılı yapıların bakım ve onarımı için tek mirasçının başvurması da yeterli olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Aydın, proje ve proje yardımı ile ilgili son başvuru tarihlerinin 30 Ağustos 2018, proje uygulama yardımının son başvuru tarihinin ise 28 Aralık 2018 tarihleri olduğunu kaydetti.