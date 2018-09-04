Alınan bilgilere göre, Nusaybin - Kızıltepe yolu üzerinde bulunan rot-balans atölyesine gelen 73 FD 167 plakalı tırın sürücüsü, rot-balanslarının ayarsız olduğunu belirterek tırını parka bıraktı. Daha sonra rot-balans ustaları tırı kanal üzerine çekmek isterken tırın sağ ön tekerinin kanala düşmesi sonucu H.Ö. tırın altında ezildi. Ağır yaralanan şahıs, bölgeye çağrılan Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma, sağlık ve polis ekipleri tarafından kanaldan çıkarılarak kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinden sonra Kızıltepe Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi servisine sevk edildi.

H.Ö.’nün hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme devam ediyor.