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12 Temmuz 2018 13:45

Safitürk davası karara kaldı

Mardin’in eski Derik İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edilmesine ilişkin açılan dava kararın açıklanması için ertelendi.

Safitürk davası karara kaldı

12 Temmuz 2018 13:45

Duruşma sonrasında şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk, kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü sanık hakkında suç duyurusunda bulundu.


Eski Derik ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk’ün, bombalı saldırı sonucu şehit edilmesine ilişkin 8’i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı. Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan 5 sanık katıldı. Tutuklu 8 sanığın ise SEBGİS sistemiyle bağlandığı duruşmayı, Vali Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk, ablaları Ayşe Türkhan ve Zeynep Bakırkaya, Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi ile Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu takip etti. Duruşma, kararın açıklanması için 24 Eylül’e ertelendi.


Duruşma sonrası konuşan şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk, 11’inci duruşmada karar beklediklerini ifade ederek, “Dava 10’uncu kez ertelendi ama bitmek üzere. En iyi şekilde biteceğini gördük. Çok ciddi şekilde bütün bulgular toplanmış. Sanırım önümüzdeki duruşmada rahatlamış oluruz. Çalışmaların titizlikle yürüdüğünü düşünüyorum ve önümüzdeki davada büyük ihtimalle sonuçlanır” dedi.


Öte yandan ağabey Safitürk’ün, kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü tutuksuz sanıklardan S.A.M. hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.




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