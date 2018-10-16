Mardin'in Derik ilçesinde teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün bir hayali daha gerçek oldu. İlçede, zeytin kapama bahçesi ve zeytinyağı atölyesi açılırken, ilk defa da Zeytin Festivali düzenlendi.

Derik'te, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün, bir hayali daha hayata geçirildi. İlçenin, terör olayları nedeniyle gölgede kalan meşhur zeytini, peş peşe yapılan çalışmalarla küllerinden doğarken, ilçe ilk defa Zeytin Festivaline ev sahipliği yaptı. Festival, Mardin Valiliği, Derik Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresi tarafından düzenlendi. Festivalin açılışına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Hasan Onar, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

“Burası zeytinin anavatanı”

Kale Mahallesi'nde 8 kapama bahçesinin açılış töreniyle başlayan festivalde konuşan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ebru Sakar, Türkiye'de ve Amerika'da bilimsel olarak zeytinin anavatanın Mardin ve Mezopotamya toprakları olduğunu ifade etti. Sakar, “Zeytinin anavatanın Mezopotamya olduğu yüzyıllarca söylendi. Biz de söyledik inanılmadı. En son Amerikalılar söyleyince Hatay, Gaziantep, Mardin zeytinin anavatanı olarak kabul edilmiştir. Mezopotamya bölgesinde zeytin bu bölgeden yayılmaya başlamıştır” dedi.

“Safitürk'ün hayallerini gerçekleştiriyoruz”

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün hayallerini bir bir gerçekleştirdiklerini ifade ederek, zeytinin anavatanında şahlandığını belirtti.

“‘Mardin'imiz önemli yatırımlar alacak”

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ise, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları yatırımlarım çoğunu alan ilçelerden bir tanesinin Derik olduğunu anlatarak, “Türkiye'de şu anda yol problemi halletmiş ilçelerden bir tanesi Derik'tir. Geçen sene ve bu sene yol yatırımlarının önemli bir bölümünü buraya yaptık. Son 1,5 yıldır bölgemize huzur hakim. Bölgede terör karşı çok önemli operasyonlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Allah'a şükür ki bu problemi şuan hallediyoruz. Başta Mezopotamya'nın masal şehri Mardin olmak üzere bölgede artık huzur hakim. Bütün otellerimiz dolu. Esnafımızın yüzü gülüyor. Huzur hakim olunca da şehrimize yatırımlar geliyor. Mardinimiz ve bölgemiz önemli yatırımlar alacak” diye konuştu.

“Bahçelere zeytin fidanları dikildi”

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün bıraktığı bayrağı devralarak yatırımlara devam ettiklerini aktaran Yaman, şunları kaydetti:

“Yapılan çalışmalarla kapama bahçe sayımız artıyor. Yapılan çalışmalarla buralar inşallah tekrar eskisi gibi zeytin bahçeleriyle dolacak. Mardin'e 1 milyar 500 milyonluk yatırım yaptık. 2017 yılında 2 bin 500 kilometre yol yaptık. 2018 yılı için bin kilometrenin ihalesi yapıldı. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevlerinin artık teröre ve lüzumsuz hiçbir yere zerre kadar para desteği olmayacak. Artık bizim dağa taşa örgüte verecek paramız yok. Tüm ödeneklerimizi Mardinli hemşerilerimize harcıyoruz ve öylede yapmaya devam ediyoruz. Bu yolda Deriklerin hem desteğini hem de dualarını aldık.”

Festival çerçevesinde, kapama bahçelerinin ardından zeytinyağı atölyesinin de açılışı gerçekleştirildi.