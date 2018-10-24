Mardin'de sağlık personeli aşılaması kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü olarak il genelinde görev yapan sağlık çalışanlarına grip aşısı yapılacağı belirtildi. İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Saffet Yavuz, sağlık çalışanlarına grip aşısı yapmaya başladıklarını söyledi. Grip aşısında 4 bin 300 sağlık çalışanına aşı yapmayı hedeflediklerini ifade İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, öncelikle sağlık çalışanlarının sağlıklı olması gerektiğini söyledi. İl genelinde 30 bin doz aşı yaptıklarını kaydeden Dr. Yavuz, “2017 yılında yüzde 14 olan aşılama oranımız 2018 yılı bitmeden aşılamada yüzde 55'lere ulaştık. Yılsonuna kadar yüz deliğin daha da aratacak. Ayrıca rutin aşılama programlarımız devam etmekte olup yüzde 98 oranlarını yakalamış bulunmaktayız. Bunun dışında göçmen misafirlerimiz ve diğer risk gruplarına 30 bin doza yakın ekstra aşılama yapılmıştır. Özellikle tüm halkımızı sağlık çalışanlarını ve tüm risk gruplarını tekrar uyarmak istiyoruz. Tüm aşılarınızı özellikle mevsimsel grip aşısını ihmal etmeyiniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı” dedi.