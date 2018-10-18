Sağlık eğitimi alan öğrenciler için ambulans hibe edildi

Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü ve Mardin İl Sağlık Müdürlüğünün eğitimde işbirliğine örnek bir çalışma olduğuna dikkat çeken Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, öğrencilerin daha donanımlı ve nitelikli yetişebilmeleri açısından eldeki imkanların kullanılması, kurumlar arası işbirliğinin sağlanmasının büyük bir önem arz ettiğini belirtti. İşbirliklerinin daha etkin çalışabilmesini sağlayacak girişimler, toplumsal sorunların çözümü ve öğrencilerimizin eğitimi için önemli bir reçetedir diyen Yavuz, “Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'ya ve üniversitedeki değerli hocalarımız ile yöneticilerimize verdikleri katkılar nedeniyle teşekkür ederim. Önemli olan kurumlar arasındaki bu işbirliğini güzel bir şekilde sürdürerek, sonucunda da hizmetleri, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yansıtmaktır. Öğrencilerin pratiklerini arttırma bakımından ambulans kullanılacaktır. Sadece bir ambulans vermekle yetinmeyip Eğitime her zaman için desteklerimiz sürecek. Bu ambulansın Üniversitemizin eğitimine katkı sunması bizleri mutlu edecektir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Rektör Ağırakça ise, “Yüksekokulumuzdaki mevcut programlarda yetişecek olan öğrencilerimizin daha nitelikli eğitim almalarını sağlamak için Sağlık Müdürümüzden bir uygulama ambulansı talep ettik. Bu talebimizi olumlu karşılayan Sağlık Müdürümüze teşekkür ederiz. Bu sayede öğrencilerimiz uygulamalar noktasında daha pratik bilgiler elde edecektir” diye konuştu.