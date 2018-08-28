Sağlıkçılar hastalara daha verimli hizmet için Mardin’de buluştu

Mardin’de 2018 Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi hakkında bilgilendirme amaçlı düzenlenen toplantı Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Şırnak illerinden gelen sağlık yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıya Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Naim Ata, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanı Uzm. Dr. Cihan Döğer, Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanı Av. Erol Demirci ve Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanı Uzm. Ecz. İrem Mühürcü, Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz katıldı. Toplantıda hastanelerde yapılacak yeni uygulamalar hakkında bilgi verildi. Hastaların randevu ve bekleme sürelerinin düşürülmesinin de gündeme alındığı toplantıda bir konuşma yapan Prof. Dr. Alper, “Acil yoğunluğunun azaltılması ve hastanede kullanacak malzemelerin takiplerinin gündeme alındığını belirtti.

“Randevular, acil yoğunluğu ve stoklar takibe alınacak”

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper yaptığı konuşmada, hastanelerde randevu süreleri, tahlil, acil yoğunluğu ile ilgili verilerin toplanması ve hastaların daha iyi sağlık hizmeti alması için çalışmaların hızla sürdüğünü ifade ederek, “ 5 ilin sağlık ekipleri ile burada bir aradayız. Sağlık hizmetlerinin nasıl daha iyi olabileceğini konuşuyoruz. İl Sağlık Müdürlüğünün, başhekimliğin, hastane müdürlüklerinin, hastaneleri yönetme tarzını standartlaştırıyoruz ve odaklanması gereken noktaları gösteriyoruz. Acil servis, yoğun bakım, poliklinik ve tüm randevulu işlemlerde süreçlerin kayıt altına alınarak veri doğruluğunun artırılıp, acil servis ve poliklinik yoğunlukların azaltılması, randevu sürelerinin, tetkik ve işlem sonuç verme sürelerinin kısaltılması, ameliyathanelerin etkin kullanımı, yoğun bakım ve diğer hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmaktayız” dedi.

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz da toplantının Mardin’de gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Bu toplantı ilimiz ve bölgemiz sağlık hizmetinde kaliteli, verimli ve etkin sunumunda bize büyük katkı sunacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetlerinin sunumunda yöneticilerin hastane hizmet süreçlerini daha etkin takip edebilmesi ve problemlere erken müdahale edilebilmesi amacıyla başlatılan bu uygulamanın sağlık hizmetlerinin takip edilebilir ve ölçülmesi açısından önem arz ettiği kanaatindeyim” diye konuştu.