Sanatseverler Mardin’de buluştu

Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı gösteri merkezinde açılan sergi için düzenlenen törene, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Sabancı Vakfı Mütevali Heyeti Üyesi Dilek Sabancı, Eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Nusaybin Kaymakamı Ergün Baysal, Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan ve Mardinli sanatseverler katıldı. Sanatseverlere kapılarını açan “Ai Weiwei Mardin’de” adlı sergi, Çinli sanatçının hem hayat hikayesinden hem de el sanatları geleneği ve sanat tarihi yaklaşımından izleri seramiklerde taşıyor.

Özel bir seçkiyle sanatseverle buluşan sergi, Ai Weiwei’in, içinde bulunduğu çağa dair mesajını geleneksel Çin el sanatı aracılığıyla aktararak, ziyaretçilerine zamanın paradokslarına dair bir bakış açısı taşıyor. Sergi kültürel ve tarihi önemi büyük olan porselen, sanatçının sahicilik, değer sistemlerinin tarihteki dönüşümü ve sanatın toplumsal değişimi etkilemekteki rolü konusunda ortaya attığı temel sorulara bir kapı açma görevi üstleniyor.

“İstanbul’a ne yapıyorsak benzerini Mardin’e de yapacağız sözü”

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ai Weiwei’in en büyük kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Doktor Nazan Ölçer Sakıp Sabancı’nın vasiyetini gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Biz Mardin’e ilk geldiğimizde Mardin’in büyüsü bu eski şehrin sihri bizi sardı. Burayı kendi gönlümüzü verdik. Burada Mardinliler var. Objelerin hepsi Mardinliler tarafından bize verildi. Bu bir bellek hazinesi” dedi.

3 yıl süren bu belirsizliğin ardından Müze binası 49 yıllığına Sabancı Vakfı’na verildiğini kaydeden Ölçer, “Biz bunun hakkını vereceğiz. İstanbul kültür başkenti sayılıyor. İstanbul’da ne yapılıyorsa buraya da benzerini getirip yapacağız. Bunun sözünü size veriyoruz” diye konuştu.

“Mardin’e katkıda bulunmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz”

Serginin açılışı için Mardin’e gelen merhum Sakıp Sabancı’nın kızı Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doktor Dilek Sabancı, “Sabancı Vakfı, bu tarihi yapıyı aslına uygun olarak restore ettiğini belirterek, “2009 yılının Ekim ayında Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nin açılışını hep birlikte yaptık. Ne mutlu ki, müzemiz açıldığından bu yana 700 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Bugün sizlere Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nin, 49 yıl süreyle Sabancı Vakfı’na tahsis edildiği müjdesini veriyorum. Biz Sabancı Vakfı olarak, müzemize her zamanki gibi en iyi şekilde sahip çıkacağız. Yeniden Mardin’de olmaktan, Mardin’e katkıda bulunmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Vali Yaman, yatırımcılara seslendi

Mardin’in huzur şehri olduğunu ve devletin huzur ve güven açısından gereğini yaptığını belirterek yatırımcılara çağrı Yaman Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, “Bu şehirde doğmak çok önemli ama bu şehri sevmek daha önemli. Bu topluluk bu şehri seviyor. Müze bir şehrin hafızası. Bu hafızayı canlı tutmak, bu şehirdeki müzelerin fazlalılığı bundan sonraki nesillere de aktarılmasını sağlayacaktır. Mardin bir masal şehri. Bir idareci olarak çok sevinçliyim. 2 sene önce buraya geldiğimde Midyat’ta Emniyet Müdürlüğünde ki patlama ile göreve başladım. Son bir senedir dedim ki sabredin her şey güzel olacak. Özellikle bir senedir şehirde artık huzur var. Şehirde herkesin yüzü gülüyor. Devletimiz ve hükumetimiz kararlı tutumunu sürdürdü. Bu karar ve tutumuna dayanarak bu şehirdeki valisi,kaymakamları, adli erkanı, güvenlik güçleri ve ebetteki Mardinli hemşirelerimiz, bu şehrin bu hale gelmesine gayret ettik. Bu gün hepimizin yüzü gülüyor. Devlet ve hükumetimiz üzerine düşeni yapıyorlar. Şimdi tüm çağrımız hemşiremiz yatırımcılar ve bu şehre yatırım yapmak isteyen yatırımcılar buraya yapacakları yatırımlar ile şehrin bu morali daha da iyi hale gelmiş olacak” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesilerek sergideki eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.