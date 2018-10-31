Sanayi sitesinin yolları asfaltlandı

Belediye ekipleri, Bitümlü Sıcak Karışımı (BSK) asfalt ile yolları yenileyerek, gerekli standartlara kavuşturulması için çalışmaları yoğunlaştırdı. Belediyeden yapılan açıklamada, 2017 yılında belediye ve karayolları ile birlikte kırsal, ilçe ve şehir merkezi olmak üzere 2 bin 500 kilometre sıcak asfalt ve yol çalışması yapıldığı belirtilerek, “2018 yılı için ihale ettiğimiz bin kilometre asfaltlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Sanayi merkezlerine sürekli yüksek tonajlı araçlar geldiği için yollarda yıpranma meydana geliyor. Daha önce uzun yıllar yapılmayan ve yıpranan yolları asfaltlamıştık. Esnafımızdan gelen istekler doğrultusunda yıpranan yollar onardık. Caddeleri tekrardan asfaltladık. Bizim için esnaf çok önemli ve bu istekleri önemliydi. Her zaman için esnafımızın yanındayız. Yapılan çalışma esnafımıza hayırlı olsun" denildi.