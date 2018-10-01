Sandıktan çıkanlar etkiledi, sergi açıyor

Teyzesinin sandığından çıkan nakışlar ile metal kilini birleştiren ve Türkiye'de takı tasarım alanında sanatta yeterlilik belgesi alan ilk akademisyen olan Araştırma Görevlisi Dr. Nesrin Yeşilmen, Mardin'in ilk çağdaş takı sergisini açacak.

Türkiye'de takı tasarım alanında sanatta yeterlilik belgesi alan ve metal kili üzerine tez hazırlayan ilk akademisyen olan Mardin Artuklu Üniversitesi (MAU) Güzel Sanatlar Fakültesi El Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Nesrin Yeşilmen, kentin ilk çağdaş takı sergisini açacak. Üniversitenin Rektörlük Sergi Salonunda yarın açılacak sergide, Yeşilmen'in teyzesinin sandığından çıkan nakışlardan ilham alıp, nakış işlemeler ile metal kilini bir araya getirerek yaptığı 150 takı, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi, 8 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Araştırma Görevlisi Dr. Nesrin Yeşilmen, takı yapmanın hayali olduğunu belirterek, “Mersin Üniversitesinde 4 yıl bölümünü okudum. Takı ile ilgili lisansüstü eğitim hiçbir yerde yoktu. Yüksek lisansımı heykel bölümünde yaptım. Heykel bölümde minyatür heykel takılar yaptım. Ardından doktoramı seramik bölümünde yaptım. Seramik bölümünde de takıdan kopmadım. Seramik ve takıyı bir araya getirerek bu bağlamda çalışmalar yaptım. Bir tez hazırladım. Kendi üniversitemde imkanlar kısıtlı olduğu için en minimum şekilde nasıl takı yapabileceğimi araştırdım ve metal kili ile takılar yapmaya başladım” dedi.

Metal kilinin Türkiye'de yeni yeni kullanılmaya başlandığını anlatan Dr. Yeşilmen, “Metal kilinin seramiğe benziyor olması benim için avantajdı. Bunun üzerine tezimi yazdım. Yayınlandı. Güzel sanatlar alanında mezun olabilmenin koşulu tezin yanı sıra konu ile alakalı bir sergi yapmaktır. Bu konuda çalışmalarımı sürdürdüm ve bir de bitirme tezi hazırladım. Metal kili ile ilgili ilk doktora tezi yazan kişi ben oldum” diye konuştu.

“Mardinlilere vefa borcumu ödeyeceğim”

Ailesinin ilk üniversite okuyan kadını olduğunu dile getiren Dr. Yeşilmen, “Benim ilk kişisel sergim ve Mardinli olup kendi memleketimde bir vefa borcumu ödemiş olacağım. Takılarımı koleksiyon olarak çalışıyorum. Her koleksiyonun bir hikayesi çıkış noktası var” ifadelerinde bulundu.

“Teyze sandığından sanat eserlerine”

İki koleksiyonda gelenekten faydalandığını anlatan Dr. Yeşilmen, şunları kaydetti:

“Mardin'de takı olarak telkari meşhur. Bunun dışında bizim başka geleneklerimiz var. Oyma gibi, yazma kenarı, nakış gibi. Bunlar yok olmaya başladı. Kullandığım malzemeler kullanılmış ve geçmişi olan malzemeler. Nakışların birçoğu teyzemin sandığından çıkan nakışlar. Ben bunları alıp, çok yeni olan metal kili ile birleştirdim. Böylece kültürel bir bellek oluşturmaya çalıştım. Metal kilinin normal metallerden hiçbir farkı yok. Seramik hamuruna benzeyişi bana ilham verdi. Fırına atıyorsunuz içinde organik bağlayıcılar yandığı zaman elinizde metal kalıyor. Sergide ortalama 150 eser olacak. Yüzükler, broşlar, farklı uçuk tasarımlar var. Sergi, Mardinlileri şaşırtacak diye tahmin ediyorum.”