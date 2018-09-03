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03 Eylül 2018 16:41

Savur’a yürüyüş yolu

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Savur Belediyesince, ilçe merkezindeki bahçelerinde vatandaşlar tarafından ziyaret edilip, huzurlu vakit geçirilmesi adına başlatılan, "Savur Bahçeleri Yürüyüş Yolu Projesi” çalışmaları devam ediyor.

Savur’a yürüyüş yolu

03 Eylül 2018 16:41


Proje kapsamında, tarihi ve turistik bahçelerde vatandaşların ve dışardan şehre gelen turistlerin doğayla iç içe olmasını sağlamak amacıyla bahçelerde yürüme yolları yapıldı. Yaklaşık bir kilometre uzunluğunda ki yürüme yoluna vatandaşlar yoğun ilgi göstererek fotoğraf çekip anı ölümsüzleştiriyor. Projeyle, Savur Bahçelerinin Türkiye ve dünyaya tanıtılması hedefleniyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Belediye imkanlarını şehrimizin en ücra köşesine götürme derdindeyiz. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin tarihi ve doğa güzelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Eski Mardin’de yaptığımız sokak sağlıklaştırmalarıyla tarihi dokuyu yeniden canlandırarak vatandaşlarımızın ziyaretine aldık. Bu çalışmalarımızı, şehrimizde ki 10 ilçemizde de sürdürüyoruz. İmkanlarımızı şehrin güzelliğini ortaya çıkarmaya için harcıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Savur ilçemize yaptığımız yatırımların yanı sıra özellikle doğa severlerin doğayla içe içe zaman geçirmeleri için Savur Bahçeleri Yürüyüş Yolu Projesi’ni hayata geçirdik. Yaklaşık bir kilometre uzunluğunda ki yürüme yolunda vatandaşlarımız ve dışardan gelen misafirlerimiz doğayla baş başa zaman geçiriyorlar. Aynı zaman da fotoğraf çekip anlarını ölümsüzleştirebiliyorlar. Bu proje kapsamında Savur ilçemizin güzel bahçelerini Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz” dedi.




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