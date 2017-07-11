Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 23:55

Savur’da silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin’in Savur ilçesinde iki şüpheliye ait adreste yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Savur’da silah ve mühimmat ele geçirildi

11 Temmuz 2017 23:55


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün iki şüpheliye ait adreste yapılan arama-tarama faaliyetleri neticesinde, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M1 piyade tüfeği, 1 adet G1 piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 20 adet G1 mühimmatı (yurtdışı menşeli), 11 adet AK-47 mühimmatı (yurtdışı menşeli), 332 adet Bixi mühimmatı (yurtdışı menşeli) ve 6 adet AK-47 şarjör kılıfı ele geçirilmiştir. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla İlimiz genelinde, Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
MARDİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:00
  • Öğle :12:33
  • İkindi :16:25
  • Akşam :19:47
  • Yatsı :21:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!