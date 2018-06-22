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22 Haziran 2018 17:13

Seçim günü hastalarda oy kullanabilecek

Sağlık problemleri nedeniyle Mardin’de evde sağlık hizmetleri alan hastalar vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için Mardin İl Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından oy kullanmaya götürülecek.

Seçim günü hastalarda oy kullanabilecek

22 Haziran 2018 17:13


Mardin İl Sağlık müdürlüğü, sağlık sorunu yaşayan vatandaşların evde sağlık hizmeti alan hastaların oy kullanmasını sağlamak amacıyla 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan seçimde evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezi oy kullanma saatleri süresince açık tutulacak. Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Evde sağlık hizmeti almakta olan hastalar talep ettiği takdirde kayıtlı olduğu ilçenin evde sağlık hizmeti sunan hasta nakil araçları ile oy verecekleri merkezlere götürülecek ve oy kullanmalarını müteakiben evlerine geri götürüleceklerdir” denildi.




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