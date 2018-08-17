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17 Ağustos 2018 12:17

Şehir mezarlıkları temizlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, şehir genelinde yer alan mezarlıkların temizliğini, bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Şehir mezarlıkları temizlendi

17 Ağustos 2018 12:17


Kurban bayramı öncesi Mardin’in tüm mezarlıklarında çalışma yürüten belediye ekipleri, mezarlıkların temizlenmesi için yoğun bir mesai harcadı. Öte yandan, Kızıltepe’de 12 ve Derik’te 10 ayrı mezarlık alanında aydınlatma çalışmaları yapıldı. Konu hakkında açıklama yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, mezarlıkların temizliğinin beklentileri karşılayan bir şekilde yapıldığını kaydetti. Yaman, “Büyükşehir Belediyemiz şehrimizde hemşerilerimizin beklentilerini yerine getirmekte ve belediyeciliğin tüm gereklerini layığıyla başarmaktadır. Biz vatandaşlarımızın bayram öncesinde de mutlu olması düşüncesiyle planlamalarımızı yaptık. Mezarlıklarımızda da titiz bir çalışma sağladık. Birimlerimiz düzenli olarak mezarlıkların daha temiz olması için çaba vermekle beraber çevre düzenlemeleri için de gerekeni yapmaktadır. Bayram öncesinde de bu konuda gerekli duyarlılık gösterilerek vatandaşlarımızın mutlu olması sağlanmıştır. 53 personelimizle merkez ilçe ve diğer ilçe merkezlerindeki aktif 85 mezarlık temizliği bitirilmiştir. Bunun yanı sıra Kızıltepe ve Derik ilçelerimizde mezarlık aydınlatma işi tamamlanmıştır. Hassasiyetle çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.




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