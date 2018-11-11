Şehit kaymakam gözyaşlarıyla anıldı

MARDİN (İHA) – Mardin'in Derik ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu görevi başında şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, adının yaşatıldığı lisede gözyaşları ile anıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından makamına konan bombanın infilak ettirilmesi ile şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, şehit edilişinin ikinci yıl dönümünde görev yaptığı Derik'te Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesinde düzenlenen programla anıldı. Törene katılan vatandaşlar, öğrenciler ve şehit kaymakamın mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Programa Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, ilçe yöneticileri, emniyet personeli, Safitürk'ün mesai arkadaşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün hayatını ve özverili çalışmalarını anlatan slayt gösterisinin ardından Derik ilçesine yapılmasını planladığı projelerin yer aldığı gösterim duygu dolu anlar yaşattı. Mektup yarışmasında birinci olan 12'nci sınıf öğrencisi Selma Çetin'in şehit Safitürk için yazdığı mektup da katılımcıları gözyaşlarına boğdu. Anma programı, öğrencilerin şehidin anısına söylediği şarkılarla sona erdi.