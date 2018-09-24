Şehit Kaymakam Safitürk davası ertelendi

Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma ileri tarihe ertelendi.

Duruşmayı, şehidin ablası Zeynep Bakırkaya ile bazı yakınlarının yanı sıra Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Trabzon-Mardin Kardeşlik Projesi Koordinatörü ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir de izledi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka cezaevlerinde tutuklu sanıklar Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz ve Fikret Bağı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuklu sanık Vedat Erol ile tutuksuz sanıklar Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin ise duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.