Şehit Kaymakam Safitürk davasının 13'üncü duruşması başladı

Mardin'de, eski Derik İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin açılan davanın 13'üncü duruşması başladı.

Eski Derik İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin açılan davanın 13'üncü duruşması görülmeye başlandı. Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, şehit kaymakamın ablası Zeynep Bakırkaya ve ağabeyi Ali Haydar Safitürk'ün yanı sıra Vali Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Trabzon-Mardin Kardeşlik Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.