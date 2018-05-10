‘Şehrim 2023 otobüsü’ Mardin’de

AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Genel Başkan Çiğdem Karaaslan’ın başlatmış olduğu şehrim 2023 projesi ‘Kimlikli Şehirler’ kavramından yola çıkarak tıpkı Türkiye’nin 2023, her şehrin kendine özel 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymak, mekansal, sosyal, çevresel ve kültürel açıdan büyüme stratejilerini ve politikalarını masaya yatırmak, şehirlerimizi sürdürülebilir ve insan merkezli bir bakış açısı ile almak adına ‘Şehrim 2023’ projesi ile bugün Mardin’de. AK Parti olarak, Türkiye´nin her meselesinde olduğu gibi, şehircilik alanında da güçlü bir iddianın sahibi olarak, geleceğin Türkiye’si için, şehirlerimizin çevre, şehir ve kültür vizyonlarını ortaya koymak amacıyla ‘Şehrim 2023’ projesinde katılımcı bir anlayışı vizyoner bir bakış açısıyla birleştiren ve bu yolla yereli evrensel bir değere dönüştürmeyi amaçlayan stratejileri hep birlikte hayata geçireceğiz. AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, şehirlerimizi çevre, şehir, kültür ana başlıkları altında ele alarak şehirlere özgü bir yol haritası oluşturmak üzere çalışmalar yapmaktadır. Mardinimizin tarih kokan sokaklarında, dünya üzerinde eşi benzeri olmayan mimarisini koruyup, bu değerleri gelecek nesillere aktarma adına elimizden gelen bütün gayret ve çabayı göstereceğiz" dedi.