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01 Haziran 2018 17:56

Sel mağduru ailelere Kızılay’dan yardım

Mardin’in Midyat ilçesinde şiddetli yağış sonrası evlerini su basan ailelere Kızılay tarafından gıda ve ihtiyaç yardımı yapıldı.

Sel mağduru ailelere Kızılay’dan yardım

01 Haziran 2018 17:56


Midyat ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli yağış sonrası evlerini su basan ailelere Mardin Kızılay Şubesi tarafından gıda ve ev ihtiyaçları yardımı yapıldı. Mardin Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Esendemir, vatandaşların hasarlarını tespit ettiklerini belirterek, “Evleri sular altında kalan vatandaşların günlük gıda ihtiyaçlarını anında karşıladık. Bu ailelere gereken yardımı yaptık. Kızılay olarak hem Suriyeli ailelere hem de fakir ve muhtaç ailelere yönelik Ramazan yardımlarımız devam ediyor. Kızılay dünyanın dört bir yanında mağdur ve muhtaç ailelere adeta kol kanat gererek ihtiyaçlarını karşılamaktadır” dedi.




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