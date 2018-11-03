Sempozyuma son gününde de yoğun ilgi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'in eşi Gülseren Yaman'ın da konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda Mardin'de kadına yönelik yapılan çalışmalar, projeler ve başarılar anlatıldı.

“Kadınlarımızın birleştirici gücü ile en iyi yerlere geldik”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehirde 2 yıl içinde çok önemli değişimler olduğunu ve bu değişimi kadınlar ile birlikte başardıklarını söyledi. Mardin'in küllerinden doğarak ülkenin en gözde şehirlerinden birisi haline geldiğini dile getiren Yaman, “Bu şehrin morale ihtiyacı vardı. Bu moralin kazanılmasında kadınların payı unutulmazdır. Kadim şehir olan Mardin çok kültürlü, çok bilinçli ve kardeşçe yaşayan bir şehirdir. Özellikle son zamanlarda şehrin üzerine kara bulutlar düşmüştü. Yapılan çalışmalar ile ilimiz küllerinden doğdu. Son 1. 5 yıl içinde Türkiye'nin en çok ziyaret edilen illerinin başındayız. Bizim 6 bin 500 yatak kapasitemiz var. Bu rakam misafirhaneler ile 10 bindir. Tüm otellerimiz ve misafirhanelerimiz doludur. Bunda Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu çok önemlidir. Biz de burada tüm dinamikler ile bu duruma gelmek için mücadele verdik. Bizim sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımızın her zaman bilincinde olmalıyız. Çünkü dünyadaki tüm mazlum insanların gözü ülkemizdedir. Biz onlar içinde ayakta durmak zorundayız. Yerelde de bunun içinde elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

"Kadınlarımızın rolü önemli"

Yaman şehirde kadına verilen değer ile ilgili konuşmasına devam ederken şunları kaydetti:

”İşte bu sorumluluklarımızı gerçekleştirmemizde kadının rolü büyüktür. Çünkü kadın birleştiricidir ve bu birleştirici güç ile huzuru yaşamamızda da en büyük paylardan birisi onlarındır. Bugün ilimizde kadınlarımıza değer veren bir yapıda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Belki de Türkiye'de bu konuda en başarılı şehirlerin başında gelmekteyiz. Düzenlediğimiz sempozyum da bunun en güzel göstergesidir. Kadınlarımızın sorunlarını beklentilerini, hayatımızdaki yerini, hak ve hukukunu burada en güzel şekilde bir kez daha işleyerek tüm dünyaya ses getirecek şekilde sunduk. Bizler bundan sonra da bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle sempozyumda katkısı olan herkese çok teşekkür ederiz”

Yapılan konuşmaların ardından Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Sempozyum daha sonra farklı konular ile ve yoğun bir katılım ile devam etti.