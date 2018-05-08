Serbest Koşu Parkur Dünya Kupası‘nın Mardin ayağı başlıyor

Şampiyonada dünyanın en büyük sporcuları yarışacak.

Akrobatik gösterileriyle dünya çapında büyük ilgi gören ve en hızlı gelişen spor dalları arasında yerini alan Serbest Koşu ve Parkur‘un dünya çapındaki sporcuları, 12–13 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Mardin ayağında performanslarını sergileyecek. Şampiyonada Erik Mukhametshin, Erick “Daer” Sanchez, Joey Adrian, Tavon Markquan, Tyrone McVey, Dom Di Tomasso, Bart Van Der Linden, Kirill Kolesnikov ve Shawn Bautista gibi güçlü sporcular da yer alacak.

1 milyar insan izleyecek

Şampiyonada 15‘i dünya çapında olmak üzere 50‘den fazla yarışmacı yarışacak. Yarışmaya Türkiye‘den de sporcular katılacak. World Parkour Championship‘in Mardin ayağının ilk gününde zamana karşı yarış ve mecburi hareketler, ikinci gün ise serbest koşu finalleri yer alacak. Şampiyonanın 100 ülkede 1 milyarı aşkın insana ulaşacağı, etkinliğin reklam eşdeğerinin ise 3 milyar Euro’ya yakın olacağı belirtiliyor.

Dünya Serbest Koşu Parkur Federasyonu (WFPF) tarafından 2018 yılında ABD, İngiltere, Almanya, Meksika, Brezilya, Fas ve Türkiye‘de düzenlenen Serbest Koşu Parkur Dünya Kupası‘nın yapım ortaklığını, dünya çapında büyük spor organizasyonlarının yapımcılığını üstlenen prodüksiyon firması canlı yayınlar ile etkinliği 1 miyar kişi ile buluşturacak.