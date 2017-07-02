Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 12:50

Sıcaktan bunalan Güneydoğulular Beyazsu’ya akın ediyor

Termometrelerin 40 dereceyi aştığı Güneydoğu’da sıcaktan bunalan vatandaşlar, huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte Mardin’in Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasında Bagok Dağı eteklerinde bulunan Beyazsu’ya akın ediyor.

Sıcaktan bunalan Güneydoğulular Beyazsu’ya akın ediyor

02 Temmuz 2017 12:50


Terör örgütü PKK’ya yönelik sık sık geniş kapsamlı operasyonların düzenlendiği Bagok Dağı, Güneydoğu’daki illerde hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı bugünlerde sıcaktan bunalan vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Bölgede başta Diyarbakır, Mardin ve Batman olmak üzere sıcaktan bunalan vatandaşlar, soluğu huzur ortamının sağlandığı Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasındaki Bagok Dağı eteklerinde bulunan Beyazsu’da alıyor. Aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar, suların üzerinde kurulu tahtalarda serin bir gün geçirmenin tadını çıkarıyor.


İzzettin Doğan adlı vatandaş, “Sıcaktan kaçıp buraya geldik. Huzur ortamı oluştu. Millet keyifle mangalını yapıyor, oturma yerlerinde okeylerini oynuyor, yüzüyor, çocuklar eğleniyor” dedi.


Kavurucu sıcaklardan kaçtıklarını anlatan Suna Bayracı ise, “Şırnak’ın Silopi ilçesinden geldik. Sıcaklıktan dolayı ailece serin bir ortamda piknik yapmak istedik. Buradaki güzellikleri görmeye ve eğlenmeye geldik. Burası gayet serin ve güzel, sıkıntı ve tehlike görmüyoruz. Herkes gelebilir rahatlıkla” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
MARDİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:50
  • Güneş :04:54
  • Öğle :12:32
  • İkindi :16:24
  • Akşam :19:49
  • Yatsı :21:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!