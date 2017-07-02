Sıcaktan bunalan Güneydoğulular Beyazsu’ya akın ediyor

Terör örgütü PKK’ya yönelik sık sık geniş kapsamlı operasyonların düzenlendiği Bagok Dağı, Güneydoğu’daki illerde hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı bugünlerde sıcaktan bunalan vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Bölgede başta Diyarbakır, Mardin ve Batman olmak üzere sıcaktan bunalan vatandaşlar, soluğu huzur ortamının sağlandığı Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasındaki Bagok Dağı eteklerinde bulunan Beyazsu’da alıyor. Aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar, suların üzerinde kurulu tahtalarda serin bir gün geçirmenin tadını çıkarıyor.

İzzettin Doğan adlı vatandaş, “Sıcaktan kaçıp buraya geldik. Huzur ortamı oluştu. Millet keyifle mangalını yapıyor, oturma yerlerinde okeylerini oynuyor, yüzüyor, çocuklar eğleniyor” dedi.

Kavurucu sıcaklardan kaçtıklarını anlatan Suna Bayracı ise, “Şırnak’ın Silopi ilçesinden geldik. Sıcaklıktan dolayı ailece serin bir ortamda piknik yapmak istedik. Buradaki güzellikleri görmeye ve eğlenmeye geldik. Burası gayet serin ve güzel, sıkıntı ve tehlike görmüyoruz. Herkes gelebilir rahatlıkla” diye konuştu.