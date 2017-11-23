Şiir ve müzik gecesine giriş ücreti 1 kitap

Okulun kütüphanesine kitap bağışı yapabilmek için 4 Aralık tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi’nde düzenlenecek olan şiir ve müzik gecesine davet edilenlerden giriş ücreti olarak 1 kitap talep ediliyor.

Rengin Yavuz ve Elif Arı adında iki bayan öğretmenin yürüttüğü bu proje 3 yıldır devam ediyor. Sosyal medyada açılan ’Mutluluk kolileri’ adı ile herkesten yardım toplamaya çalışan bu öğretmenlerin tek isteği; kitap, kalem, defter, giyim gibi ihtiyacı olan, okul ve öğrencilere yardım etmek. Gecenin amacının ise Viranşehir’de bulunan bir okulda öğrencilerin yoğun talebi üzerine yapılan, ancak boş olan kütüphanenin kitaplarla doldurulmak olduğu belirtildi. Öğretmenler sadece çalıştıkları okullarda değil, tüm okulları kendi okulları, kendi öğrencileri bilip yardımına koşuyor. Bu iki öğretmenin asıl önceliğinin köy okulları olduğu belirtildi.

Öğretmen Rengin Yavuz, tek amaçlarının ihtiyacı olan tüm öğrencilere ulaşmak, onların kitap, giyim gibi eksikliklerini tamamlamak olduğunu söyledi. Yavuz, "Bu projeyi biz birkaç kişi ile başlatmıştık ama şimdi sadece iki kişi kaldık ve bu projeyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu an yapılmış bir okul kütüphanemiz boş. Biz de gönüllülerden toplamaya çalışarak kütüphaneyi doldurmaya gayret ediyoruz" dedi.