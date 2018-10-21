Sıkışan yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında kamyonda sıkışan şoförün imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Kaza, Kızıltepe-Nusaybin yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DJ 5069 plakalı kamyon, adı öğrenilemeyen sürücüsünün yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ve beraberinde bulunan bir kişi kamyonda sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar, sürücünün yanında bulunan vatandaşı sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücü ise, bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarıldı. 2 yaralı da, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.