İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıkışan yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin’de meydana gelen trafik kazasında kamyonda sıkışan şoförün imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında kamyonda sıkışan şoförün imdadına itfaiye ekipleri yetişti.


Kaza, Kızıltepe-Nusaybin yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DJ 5069 plakalı kamyon, adı öğrenilemeyen sürücüsünün yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ve beraberinde bulunan bir kişi kamyonda sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar, sürücünün yanında bulunan vatandaşı sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücü ise, bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarıldı. 2 yaralı da, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.