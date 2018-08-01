Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 11:11

Sincabı, kedisi, güvercini bir arada yaşıyor

MARDİN (İHA) – Mardin’in Artuklu ilçesinde, işletmeci Mesut Doğan’ın sincap, güvercin ve kedileri bir arada yaşamaya alıştırdığı kafe, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Sincabı, kedisi, güvercini bir arada yaşıyor

01 Ağustos 2018 11:11


Mardin’in tarihi Revaklı Çarşısı’nda işletmecisinin sincap, muhabbet kuşu, kedi ve güvercinleri bir arada yaşamaya alıştırdığı kafeye gelen şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen hayvanların dostluğu ile ilgili ilk başlarda zorluk çektiğini ifade eden işletme sahibi Mesut Doğan, hayvanların ilk başlarda çekingen olduğunu ama daha sonra sevgiyi aşıladığı bir ortama dönüştürdüğünü söyledi. Hayvanların doğasında vahşilik olmadığını dile getiren Doğan, “Yıllardan beri gönüllü olarak hayvan hakları ile ilgili birçok şeyle ilgilendim. Doğayla iç içe olduğum için onların bir arada olması beni de çok mutlu ediyor” dedi.



“İlk başta çekingenlerdi”


Her şeyin doğanın bir parçası olduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:


“Bizler de doğanın biz parçasıyız. Hayvanlarımı hiç bir şekilde alıştırmadım. Sadece yan yana yemeklerini koyuyordum. İlk baştaki tepkileri çekingendi ama daha sonra sevgiyi aşıladığım bir ortam oldu burası. Eğer bir hayvan bir insana ısınmıyorsa mutlaka o insanda bir kusur vardır. O kusurun nedeni artık bizim göremediğimiz ama hayvanların duyduğu, gördüğü onların doğasından kaynaklı bir şey. Hayvanlar için diyebileceğim tek şey keşke herkes hayvanların asıl dünyasına girip onları görebilse, sonra kendi insanlığını, kendi merhametini sorgulayabilse.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç