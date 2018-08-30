Şırnak’a 7,5 milyon TL’lik yatırım

Şırnak ve İdil ilçesinde, DİKA desteğiyle hayata geçirilecek “Şırnak Kent Meydanı”, “Şırnak Dikey Bahçe” ve “İdil’in Aydınlık Yolu” projeleri imza töreni yapıldı. Mardin’de yapılan törene, Şırnak Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ersin Tepeli ile DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ katıldı.

İmza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan DİKA Genel Sekreteri Altındağ, kenti kent yapanın meydanları olduğunu belirterek, “Şırnak merkezde devlet büyüklerini ağırlayabileceğimiz ve vatandaşların rahatça gezebilecekleri bir meydan projemizin imzalarını atacağız. Öte yandan kentin girişleri çok önemlidir. Bu kapsamda bir Mardin’de de olan ama daha kapsamlı bir dikey bahçe projesinin imzasını atmış bulunuyoruz. Bir proje diğer bir projeyi beraberinde getirerek Şırnak’a 2 yeni vizyon projesini kazandırmış olacağız” dedi.

Şırnak’ın İdil ilçesinde ise 2,5 milyon değerinde büyük bir vizyon projesi yapılması için imzanın atıldığını söyleyen Altındağ, “İdil’de geçiş yollarında çok aktif alanlar var. Halkın, vatandaşın sirkülasyonun çok yoğun olduğu bir yeri albenisi olan bir yer haline getireceğiz. Kentin girişi farkındalık arz edecek” diye konuştu.

“Şırnak yüzde 65’i yıkılmış bir kentti”

Şırnak Vali Yardımcısı ve Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu ise, kentin 2 yıl önce çukur ve barikat terörü nedeniyle çok hasar aldığını anlatarak, “Bu olumsuz tablonun bir an evvel bertaraf edilebilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile çok hızlı değişim ve dönüşüm projeleri hayata geçirildi. Şırnak’ın yüzde 65’i yıkılmışken şehrin alt ve üstyapısı yeniden hızla inşa edilerek, evleri yıkılan vatandaşların evlerinin yeniden verilebilmesi için çalışmalar hızla sürdürülüyor” ifadelerinde bulundu.

“DİKA Şırnak’a pozitif ayrımcılık yapıyor”

Bedirhanoğlu, DİKA’nın il genelinde yapılan yatırımlara büyük destek verdiğini kaydederek, şunları kaydetti:

“İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olduğum dönemde DİKA ile sanat sokağı, mesire alanı projelerini de hayata geçirdik. DİKA’nın Şırnak’a göstermiş olduğu pozitif ayrımcılık ile iki yeni projenin de imzalarını atmış bulunuyoruz. İki projemizi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.”

Daha sonra imzaların atıldığı tören, projelerin sinevizyon gösterimiyle tanıtılmasının ardından sona erdi.