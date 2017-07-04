Şırnak’ta Arı Çiftliği Projesi’ne DİKA’dan hibe desteği

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile DİKA’nın işbirliği kapsamında ortaklaşa yapılan “GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı” çerçevesinde Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından DİKA’ya sunulan “Organik Arı Çiftliği” projesi başarılı bulunarak sözleşmesi imzalandı. Projenin toplam bütçesi 688 bin TL olup, ajans tarafından yüzde 50 oranında 344 bin TL hibe desteği sağlanacak. Projenin amacı ve uygulamasını anlatan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, projenin uygulanması ile birlikte doğal, katkısız ve sağlıklı ürün politikasına uygun olarak birlik kapsamında organik bal üretimine başlanacağını, ayrıca istihdama yönelik olarak bölgede bulunan işsiz insanlara iş olanağı sağlanacağını kaydetti. Bölgede organik bal üretimi yapan çiftçilere değinen Yılmaz, “Proje çiftçilerin ekonomik kazanımlarında ve rekabet gücünde artış meydana getirecektir. Böylece bölgeye özgü organik balın bölge dışındaki tüketicilere ulaştırılması sağlanıp, farklı ve yeni pazarlara yayılması başta Şırnak olmak üzere bölgenin tanınmasına da ciddi katkı sağlayacaktır” dedi.

Bu proje ile bölgede üretilen, işlenen organik balın katma değerinin ve kalitesinin arttırılması, sürdürülebilir pazarlara erişiminin sağlanması hedefleniyor. Şırnak yöresi sahip olduğu coğrafi koşullar bakımından arıcılık faaliyetlerine uygun olduğundan bölgede özellikle Beytüşşebap yöresinde arıcılık yapılıyor. Üretilen ballar standartlara uygun bir işleme ve paketlemeye tabi olmadan elde ediliyor. Bölgeye özgü balı endüstriyelleştirmek ve organik değer kazandırmak hedefleniyor. Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliği bünyesinde oluşturulacak olan “Organik Arı Çiftliği” ile organik arıcılık faaliyetlerine başlanarak işleme tesislerinde kullanılmak üzere tamamen doğal malzemelerden üretilen organik kovanlar üretilecek. Bu sayede Şırnak yöresinin organik bal üretiminde bir marka haline gelmesi bekleniyor. Böylece birlik çatısı altında yenilikçi bir projeyi hayata geçirecek olan bu pilot uygulama ile birlik üyesi arıcılara örnek oluşturacak.