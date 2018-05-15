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15 Mayıs 2018 15:09

Site sakinleri fuhuş iddiası ile ayaklandı

Mardin’in Artuklu ilçesi Nur Mahallesinde fuhuş yapıldığı iddiası site sakinlerini ayaklandırırken, site sakinleri fuhuş yaptığını iddia ettikleri 6 kişinin apartmana girmesini engelledi.

Site sakinleri fuhuş iddiası ile ayaklandı

15 Mayıs 2018 15:09


Edinilen bilgiye göre, Nur Mahallesi Elif Ana Sitesi C Blok’ta apartman sakinleri sitelerinde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine sokağa çıkarak fuhuş yaptığı ileri sürelen 6 kişiyi apartmana almak istemedi. Gece yarısı Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edilirken apartman sakinleri fuhuş yapıldığını iddia ettikleri 2 dairenin boşaltılması için saatlerce uğraştı. Apartmanda ve çevre apartmanlarında oturan aileler fuhuş yaptığı ileri sürülen 6 kişiye polisin işlem yapmasını istedi. 6 kişi fuhuş yapmadıkları ve birbirlerini ziyarete geldiklerini iddia ederek apartman sakinlerinden şikayetçi olacağını söyledi. Olay yerine müdahale eden Mardin İl Emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş şube ekipleri iki grubu sakinleştirmek için saatlerce uğraştı. Gece boyunca süren kavga apartman sakinlerinin şikayetçi olması ile karakolda son bulurken taraflar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Olayla ilgili fuhuş yapıldığı iddia edilen ev mühürlenirken apartman sakinleri aylardır binalarında huzur kalmadığını, defalarca uyarılara rağmen ahlaksız tavırların devam ettiğini iddia etti. Binaya giren çıkandan rahatsız olduklarını söyleyen A.D. isimli vatandaş "Artık çocuklarımızı balkona bile çıkaramaz olduk. Evimizin pencerelerini bile açamıyoruz. Defalarca uyardık, sürekli polisi çağırmak zorunda kalıyoruz. Apartmanda huzur bırakmadılar, 8 daire şikayetçi olduk” diye konuştu.


Taraflar saatlerce polisin ikna çabasından sonra ekip otolarına bindirilerek karakola götürüldü. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıslar serbest kalırken apartman sakinleri evin mühürlenmesinden dolayı Mardin emniyetine teşekkür etti.




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